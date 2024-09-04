The National Interest: Су-34 сыграл ключевую роль в авиационном наступлении России на Украине

Согласно The National Interest, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 (Fullback — обозначение этого самолета в классификации НАТО) задействован на Украине с ранних этапов российско-украинского конфликта. Он используется для уничтожения скоплений украинских войск и командных пунктов, а также для тактических бомбардировок военной инфраструктуры противника.
Самолет продемонстрировал высокую эффективность против критически важных украинских военных целей.
Разумеется, пишет Вайхерт, это не помешало российскому командованию проводить «удары возмездия» или кампании устрашения на протяжении всего конфликта. Однако тот факт, что Москва применяет Су-34 для нанесения высокоточных ударов, указывает на ее явные попытки смягчить потери среди гражданского населения.
По словам Вайхерта, Су-34 задействуют не так, как задумывали конструкторы: российское командование настаивает на том, чтобы для достижения большей точности и летальности эти истребители-бомбардировщики выполняли боевые полеты ближе к земле, что только повышает их уязвимость для украинской ПВО. У Киева вдоль линии фронта развернуты как западные, так и старые российские системы ПВО. И пока эти расчеты не будут нейтрализованы либо российскими стратегическими бомбардировщиками, либо дальнобойной артиллерией, либо ракетами класса «земля-земля», российским ВВС будет трудно доминировать в небе над Украиной, считает автор.
Но даже в такой ситуации Су-34 доказал свою эффективность: эти истребители-бомбардировщики задействовались, в том числе ночью, против украинских систем ПВО. В частности, Су-34 применялись для уничтожения некоторых украинских зенитно-ракетных систем С-300П, а также ряда ключевых командных пунктов, которые защищали эти сети ПВО.
К тому же постоянное использование этих боевых «птичек» в интенсивных боях стало причиной значительного износа всего флота Су-34. Такая нагрузка, в свою очередь, привела к боевым потерям, усталости пилотов и механическим отказам, которых в противном случае не было бы.
Решение Москвы направить значительные средства из своих ограниченных ресурсов на строительство дополнительных Су-34 и производство дорогостоящих высокоточных боеприпасов доказывает, что Россия пытается изменить свой имидж: она стремится отойти от бездумных ковровых бомбардировок старой школы и стать более современной передовой силой, которая в первую очередь использует системы для нанесения высокоточных ударов вместо непредсказуемых и более дешевых «тупых» бомб.
Еще одной проблемой, мешающей со всей точностью оценить эффективность Су-34 в этом конфликте, стала пропаганда. Благодаря стараниям украинцев Су-34 воспринимается в западной прессе как «неувядающая шутка», тогда как для русских этот бомбардировщик стал символом боевой доблести. Истина, скорее всего, лежит где-то посредине, считает Вайхерт.
Всем, кто недооценивает смертоносность Су-34 или растущую компетенцию России в области высокоточных боеприпасов, следует пересмотреть свои взгляды.
Су-34 — многофункциональный советский и российский истребитель-бомбардировщик. Предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Действует при огневом противодействии противника, днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Также выполняет задачи воздушной разведки.