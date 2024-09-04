The National Interest: Су-34 сыграл ключевую роль в авиационном наступлении России на Украине

По словам Вайхерта, Су-34 задействуют не так, как задумывали конструкторы: российское командование настаивает на том, чтобы для достижения большей точности и летальности эти истребители-бомбардировщики выполняли боевые полеты ближе к земле, что только повышает их уязвимость для украинской ПВО. У Киева вдоль линии фронта развернуты как западные, так и старые российские системы ПВО. И пока эти расчеты не будут нейтрализованы либо российскими стратегическими бомбардировщиками, либо дальнобойной артиллерией, либо ракетами класса «земля-земля», российским ВВС будет трудно доминировать в небе над Украиной, считает автор.