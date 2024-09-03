Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов

Венгрия с июня и до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС в соответствии с принципом ротации. В институтах ЕС Будапешт критикуют за его независимую позицию по Украине и по отношениям с Россией. Еврокомиссия, а также некоторые страны союза бойкотируют проводимые Венгрией в рамках ее председательства неформальные заседания министров стран союза. При этом Венгрия в качестве председателя утверждает повестку встреч, включая заседания постпредов.