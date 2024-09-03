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Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов

БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия сняла с повестки заседания постпредов стран сообщества вопрос об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на обслуживание и погашение кредитов для помощи Киеву, следует из опубликованного накануне заседания документа.

Источник: Reuters

Встреча представителей стран союза пройдет в среду.

«Следующий пункт удален из повестки заседания: Экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями», — указывается в повестке заседания постпредов.

При этом запланировано обсуждение предстоящего в октябре саммита Совета ЕС и стран Персидского залива, доклада по конкурентоспособности ЕС, а также борьбы с сексуальным насилием над детьми.

Венгрия с июня и до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС в соответствии с принципом ротации. В институтах ЕС Будапешт критикуют за его независимую позицию по Украине и по отношениям с Россией. Еврокомиссия, а также некоторые страны союза бойкотируют проводимые Венгрией в рамках ее председательства неформальные заседания министров стран союза. При этом Венгрия в качестве председателя утверждает повестку встреч, включая заседания постпредов.

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