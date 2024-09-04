СМИ: даст ли Вашингтон Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Потребность Украины в оружии дальнего радиуса действия находится под угрозой. Поступают противоречивые сообщения о том, может ли Киев рассчитывать на американские ракеты дальнего радиуса действия.

Источник: U.S. Air Force

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Недавно канал CNN опубликовал статью, в которой освещалась текущая проблема между Вашингтоном и Киевом, связанная с поставками оружия дальнего радиуса действия.

По сведениям издания, США дали понять Киеву, что в ближайшее время не смогут поставить в большом количестве армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) MGM-140.

Сообщается, что об этом украинских представителей проинформировал неназванный высокопоставленный чиновник во время недавней встречи.

Официально американские чиновники рассказали CNN, что Киев больше не будет получать крупные партии ракет ATACMS «из-за длительного срока их производства».

Однако 3 сентября три других источника сообщили агентству Reuters, что США все же близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достичь территории России. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США урегулируют технические вопросы перед поставкой.

О включении высокоточных ракет класса «воздух-поверхность» JASSM в очередной пакет военной помощи Киеву может быть объявлено уже этой осенью. Хотя, как подчеркнули источники, окончательное решение не принято.

По мнению экспертов, отправка ракет большой дальности Киеву может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта. Те же JASSM являются малозаметными и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет в текущем арсенале Украины.

Отмечается, что они могут поражать цели, находящиеся примерно в 300 километрах от линии фронта, достигать аэродромов и военно-морских объектов в Крыму и около 30 авиабаз, с которых Россия наносит удары по Украине.

России, возможно, придется отодвинуть свои плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь страны; это может затруднить ее возможности поддерживать наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество, пишет Reuters.

Ракеты JASSM пока только интегрированы в самолеты, разработанные США, но, как признался один из американских чиновников, уже были попытки сделать эту ракету работоспособной с незападными истребителями, которыми располагает Украина.

Скорее всего, речь идет о МиГ-29, Су-24 и Су-27. В любом случае Украина уже получила несколько десятков F-16, каждый из которых может нести по две крылатых ракеты.

Поставки Украине крылатых ракет JASSM возможны, только если Вашингтон снимет ограничения на то, как Киев использует американское оружие, и если Белый дом одобрит его использование по целям внутри России.