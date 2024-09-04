СМИ: даст ли Вашингтон Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Недавно канал CNN опубликовал статью, в которой освещалась текущая проблема между Вашингтоном и Киевом, связанная с поставками оружия дальнего радиуса действия.
Сообщается, что об этом украинских представителей проинформировал неназванный высокопоставленный чиновник во время недавней встречи.
Официально американские чиновники рассказали CNN, что Киев больше не будет получать крупные партии ракет ATACMS «из-за длительного срока их производства».
Однако 3 сентября три других источника сообщили агентству Reuters, что США все же близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которые могут достичь территории России. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США урегулируют технические вопросы перед поставкой.
По мнению экспертов, отправка ракет большой дальности Киеву может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта. Те же JASSM являются малозаметными и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет в текущем арсенале Украины.
Отмечается, что они могут поражать цели, находящиеся примерно в 300 километрах от линии фронта, достигать аэродромов и военно-морских объектов в Крыму и около 30 авиабаз, с которых Россия наносит удары по Украине.
России, возможно, придется отодвинуть свои плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь страны; это может затруднить ее возможности поддерживать наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество, пишет Reuters.
Скорее всего, речь идет о МиГ-29, Су-24 и Су-27. В любом случае Украина уже получила несколько десятков F-16, каждый из которых может нести по две крылатых ракеты.
США неохотно поставляют такое оружие, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта. Его применение по целям внутри России, пишет Reuters, может вызвать ответные действия, которые вовлекут страны НАТО в войну или спровоцируют ядерный конфликт.