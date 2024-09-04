infoBRICS: действительно ли Сербия отправляет МиГ-29 на Украину ради скидки на французские Rafale

Во-вторых, по условиям соглашения о покупке Rafale Франция начнет поставки не ранее 2028 года. Поскольку французские самолеты для сербских военных будут построены с нуля, задержки гарантированы, а значит, сроки поставки могут быть заметно сдвинуты. То есть, даже если предположить, что Белград отправит Киеву свои МиГ-29, до 2030 года Сербия останется без парка истребителей. Готова ли страна, которая потратила 2,7 млрд евро на истребители, на 4−5 лет добровольно отказаться от своего парка ради скидки по контракту? А если предположить, что стороны договорились об отправке Украине МиГ-29 после прибытия Rafale, то готов ли киевский режим столько ждать? К тому же весьма сомнительно, что мир через 4−5 лет будет примерно таким же, как сейчас, добавляет автор.