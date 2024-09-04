Стоимость сделки составила 2,7 млрд евро, сроки поставки самолетов — с 2028 по 2030 год. С финансовой точки зрения Сербия, согласно infoBRICS, платит непомерную цену, так как могла бы использовать эти 2,7 млрд евро с большей отдачей. Например, она могла бы приобрести гораздо больше не менее мощного российского и даже китайского оружия.
К сожалению, как пишет Боснич, стратегическое геополитическое положение Белграда и просто его география означают, что у Сербии есть либо плохие, либо очень плохие варианты. И Белград выбрал из двух зол меньшее. Власти продолжают искать способы предотвратить полную изоляцию страны, поэтому не могут избежать сотрудничества с политическим Западом, который пытается вынудить страну встать на сторону киевского режима. США и НАТО продолжают усиливать давление: они полны решимости сокрушить все, что осталось от независимости Сербии, чтобы устранить ее как потенциального пророссийского игрока в Европе, а также продолжить эксплуатировать ресурсы страны в своих собственных интересах.
Это, помимо прочего, включает передачу сербского оружия Киеву. Например, Турция, как напоминает автор, отправляет киевскому режиму боеприпасы сербского производства, что является незаконным и нарушает договор. То же самое политический Запад проворачивает с другими третьими странами, покупающими оружие у Белграда.
Но действительно ли Сербия собирается передать Украине 36 МиГ-29, чтобы получить скидку от Франции на приобретение Rafale, как об этом написали некоторые источники?
Во-первых, сколько у Белграда МиГ-29? Всего 14! Из них по крайней мере один служит для каннибализации (процесс, когда исправные части снимаются с одних лайнеров и устанавливаются на другие). Три самолета Белград купил у СССР еще в 1987 году, остальные были подарены ему Россией (6) и Белоруссией (4) в 2017 и 2019 годах соответственно.
Во-вторых, по условиям соглашения о покупке Rafale Франция начнет поставки не ранее 2028 года. Поскольку французские самолеты для сербских военных будут построены с нуля, задержки гарантированы, а значит, сроки поставки могут быть заметно сдвинуты. То есть, даже если предположить, что Белград отправит Киеву свои МиГ-29, до 2030 года Сербия останется без парка истребителей. Готова ли страна, которая потратила 2,7 млрд евро на истребители, на 4−5 лет добровольно отказаться от своего парка ради скидки по контракту? А если предположить, что стороны договорились об отправке Украине МиГ-29 после прибытия Rafale, то готов ли киевский режим столько ждать? К тому же весьма сомнительно, что мир через 4−5 лет будет примерно таким же, как сейчас, добавляет автор.
В-третьих, важна реакция сербского народа на такую антироссийскую сделку, если она вообще материализуется. Еще в 2022 году миллионы сербов возмутились, когда местный пронатовский политик Драган Шормаз заявил, что Белград должен отправить Киеву танки и бронетехнику (также подаренную Россией). Правительство на это ответило, что такая сделка даже не рассматривалась.
Таким образом, сама идея о том, что Сербия, полностью окруженная странами-членами НАТО, добровольно отдаст свои МиГ-29, просто смехотворна, даже если не принимать в расчет множество совершенно нелогичных аспектов этой истории, приходит к выводу Боснич.