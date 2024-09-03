Член семьи Трампа сравнил его с героем «Крестного отца»

«Фред Трамп сравнил взгляды своего дяди на армию со сценой в конце второго “Крестного отца”, где персонажи обсуждают бомбардировку военно-морской базы США Перл-Хабор. Персонаж Сонни Корлеоне унижал военнослужащих, называя их “слабаками, потому что они рисковали своими жизнями ради незнакомцев”, а Майкл Корлеоне признается, что записался в морскую пехоту», — передает газета.