Пентагон заявил об отсутствии изменений в политике по ракетам для Украины

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США близки к соглашению по передаче JASSM Украине, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку Вашингтону будет необходимо решить вопросы технического характера. США, как ожидается, осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву, пишет агентство. Однако источники уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.