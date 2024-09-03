Лавров: Япония не покаялась за агрессию против СССР

«К сожалению, в странах так называемого коллективного Запада множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности. Официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в наш адрес нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны, — указал министр. — Наблюдаем последовательную фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза».
По словам Лаврова, Япония сознательно замалчивает американское «авторство» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, вместо этого допускает кощунственные заявления о якобы угрозе применения ядерного оружия со стороны России.
«Мы вспоминаем подвиг советских солдат, которые еще до вероломного нападения Гитлера на Советский Союз единым фронтом с народами Китая и Монголии приняли на себя основной удар японского милитаризма, в том числе в ходе ожесточенных боев на озере Хасан и у реки Халхин-Гол, — говорится в приветствии. — Победы в этих сражениях имели важное военное и внешнеполитическое значение с точки зрения обеспечения защищенности дальневосточных рубежей. В 1945 году наша страна внесла решающий вклад в окончательный разгром японского милитаризма».
По словам главы МИД РФ, представляется своевременным еще раз рассказать о доблести солдат и офицеров Красной армии, разгромивших Квантунскую армию. МИД России «совместно с китайскими и монгольскими друзьями ведет и продолжит вести разноплановую информационно-просветительскую и военно-мемориальную работу, направленную на выявление новых свидетельств преступлений Японии в годы Второй мировой войны». «Исходим из того, что укреплению региональной и глобальной безопасности способствовало бы соблюдение Токио мирных положений собственной конституции», — заявил Лавров.