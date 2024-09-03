Лавров: Япония не покаялась за агрессию против СССР

«К сожалению, в странах так называемого коллективного Запада множатся попытки переписать историю, обелить тех, кто навсегда запятнал свое имя военными преступлениями и преступлениями против человечности. Официальный Токио не только не покаялся за агрессию против целого ряда государств, включая СССР, но и продолжает выдвигать в наш адрес нелепые обвинения в развязывании Второй мировой войны, — указал министр. — Наблюдаем последовательную фальсификацию фактов, связанных с историей создания тройственного альянса милитаристской Японии с нацистской Германией и фашистской Италией, оказанием со стороны Токио разноплановой военно-технической и логистической помощи Третьему рейху в его захватническом походе против Советского Союза».