Великобритания внесла рекордную сумму в фонд помощи Украине

28 августа канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что их поддержка Украины останется непоколебимой. Премьер Британии во время выступления сказал, что Украина борется не только за свою страну, но и «за людей по всей Европе». В свою очередь, Шольц пообещал, что Берлин и Лондон продолжат оказывать "финансовую, экономическую, политическую и военную поддержку.