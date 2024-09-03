В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников

По информации Хагари, все шестеро были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами. По данным израильского Минздрава, все они были застрелены радикалами с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, вероятно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, то есть рано утром 29—30 августа .