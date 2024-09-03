В ООН призвали расследовать убийство израильских заложников

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /ТАСС/. Убийство израильских заложников должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Мы в ужасе от сообщений о том, что палестинские вооруженные группировки казнили без суда и следствия шестерых израильских заложников, что может представлять собой военное преступление», — говорится в сообщении УВКПЧ, опубликованном в X (ранее Twitter).
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк «призывает к проведению независимого, беспристрастного и транспарентного расследования и привлечению виновных к ответственности», отметили в УВКПЧ.
1 сентября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела шести израильских заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. Среди погибших был Александр Лобанов, имевший также российское гражданство.
По информации Хагари, все шестеро были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами. По данным израильского Минздрава, все они были застрелены радикалами с близкого расстояния. По данным экспертизы, смерть похищенных, вероятно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, то есть рано утром
Радикальное движение ХАМАС утверждает, что шестеро похищенных израильтян погибли в результате бомбардировок анклава со стороны Армии обороны Израиля.