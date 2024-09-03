США рассматривают ряд возможных действий против Мадуро

«В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия», — сообщил он журналистам на брифинге.
Как указал представитель Белого дома, на сегодняшний день ему нечего объявить относительно новых санкций. Кирби также добавил, что США уже скорректировали свою санкционную политику против Венесуэлы.
Ранее Блумберг сообщил о том, что США готовятся к новому пакету санкций против ряда членов правительства Венесуэлы в ответ на результаты прошедших в стране президентских выборов, в результате которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на 2025−2031 годы.
Уточнялось, что в перечне значатся члены избирательного органа Венесуэлы, суда, Национальной ассамблеи, разведки и военной полиции. Помимо них, Вашингтон планирует ввести отдельные санкции против ряда лиц, которые по мнению США отвечают за финансовые вопросы. Объявление о новых санкциях может последовать уже на этой неделе.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025−2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.