Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения», — сказал он.
В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. Среди них Александр Кубраков, который был вице-премьером по восстановлению страны, и Мустафа Найем, занимавший пост главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. «Страна» писала, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. Еще осенью прошлого года должность министра обороны на фоне неудачного контрнаступления ВСУ покинул Алексей Резников. Его сменил Рустем Умеров, в прошлом глава Фонда госимущества Украины.
3 сентября 2024 года в отставку подали три украинских министра — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец. То же самое сделал глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
The Financial Times связывала увольнения с попыткой офиса Зеленского централизовать власть на Украине. В частности, издание называло частью этого процесса отставку главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.