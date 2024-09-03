Арахамия анонсировал массовое увольнение украинских министров

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных правительственных чиновников. Среди них Александр Кубраков, который был вице-премьером по восстановлению страны, и Мустафа Найем, занимавший пост главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины. «Страна» писала, что эти отставки связаны с политикой по зачистке элит от близких к западным посольствам чиновников. Еще осенью прошлого года должность министра обороны на фоне неудачного контрнаступления ВСУ покинул Алексей Резников. Его сменил Рустем Умеров, в прошлом глава Фонда госимущества Украины.