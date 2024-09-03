Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людей

Байдена спросили, каково это — участвовать в предвыборной кампании его вице-президента Камалы Харрис, которая претендует на пост главы государства от демократов.
«Мне больше нельзя заходить в толпы, <…> Секретная служба мне этого не разрешает, <…> поскольку они утверждают, что это слишком опасно», — ответил Байден (цитата по NBC).
Секретная служба — это федеральная служба, подчиненная МВД США. В ее задачи входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. Сотрудники службы посещают места проведения мероприятий, вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности. Также Секретная служба занимается расследованиями финансовых махинаций, киберпреступлений.
Работа Секретной службы стала предметом дискуссий после покушения на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, погиб один зритель, еще два человека получили ранения. Это был первый случай нападения на американского президента с 1981 года, когда был атакован Рональд Рейган.
После случившегося работу Секретной службы раскритиковали лидеры республиканцев. «Где были беспилотники? Вы бы, очевидно, увидели кого-то на крыше», — задался вопросом спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон. В партии начали собственное расследование произошедшего.
Занимавшая на тот момент пост главы Секретной службы Кимберли Читл взяла ответственность за случившееся в Пенсильвании на себя. Отвечая на сообщения, что агенты были предупреждены зрителями, она заявила, что у сотрудников ведомства было очень мало времени, чтобы отреагировать: обнаружить, идентифицировать и в конечном счете нейтрализовать нападавшего, что усложнило задачу. Через неделю после покушения на Трампа Читл ушла в отставку.