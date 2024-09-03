Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людей

Занимавшая на тот момент пост главы Секретной службы Кимберли Читл взяла ответственность за случившееся в Пенсильвании на себя. Отвечая на сообщения, что агенты были предупреждены зрителями, она заявила, что у сотрудников ведомства было очень мало времени, чтобы отреагировать: обнаружить, идентифицировать и в конечном счете нейтрализовать нападавшего, что усложнило задачу. Через неделю после покушения на Трампа Читл ушла в отставку.