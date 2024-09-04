Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд международных встреч. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме 4—5 сентября», — указано в Telegram-канале.

Известно, что у российского лидера запланированы переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Также в столице Приморья президент России проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. По видеосвязи к нему подключатся резиденты территорий опережающего развития. В планах — встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко.

Во Владивосток Путин прибыл по завершении двухдневного визита в Монголию. Из Улан-Батора российского лидера проводили к трапу самолета при почетном карауле в традиционной монгольской униформе.

В Монголии президент РФ принимал участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии. Во время переговоров с монгольским лидером в расширенном составе президент России поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому прошлому.

2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ВЭФ-2024 примет участие свыше 6 тыс. гостей из 76 стран.

ВЭФ-2024 проходит 3—6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор — Фонд Росконгресс. В этом году основная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Путин Владимир