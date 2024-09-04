Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

В Монголии президент РФ принимал участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии. Во время переговоров с монгольским лидером в расширенном составе президент России поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому прошлому.