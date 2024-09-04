Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток для участия в IX Восточном экономическом форуме
Известно, что у российского лидера запланированы переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
Также в столице Приморья президент России проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока. По видеосвязи к нему подключатся резиденты территорий опережающего развития. В планах — встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко.
Во Владивосток Путин прибыл по завершении двухдневного визита в Монголию. Из Улан-Батора российского лидера проводили к трапу самолета при почетном карауле в традиционной монгольской униформе.
В Монголии президент РФ принимал участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии. Во время переговоров с монгольским лидером в расширенном составе президент России поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому прошлому.
2 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в ВЭФ-2024 примет участие свыше 6 тыс. гостей из 76 стран.
ВЭФ-2024 проходит