Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.
«Starlink получил запрет на включение спутников… (над Крымом- ред.) в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!» — написал Маск в соцсети X.
Предприниматель отметил, что если бы требование Киева по включению спутниковой связи в районе Крыма было выполнено, то это стало бы нарушением американского законодательства.
Маск подчеркнул, что Starlink может использоваться в качестве системы связи для военных, однако если ее применять для явных военных действий, то Starlink из коммерческой превратится в военную систему и тогда другие страны будут иметь полное право сбивать спутники.
Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет «помогать людям, а не убивать их». Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.