Маск напомнил, почему не включил Starlink над Крымом для ВСУ

Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. Свой отказ включать спутниковую связь Starlink он связал с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.