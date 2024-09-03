Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС

Однако 10 августа, через четыре дня после того, как украинские силы вторглись в Курскую область, Лукашенко вновь приказал выдвинуть войска к украинской границе. 25 августа украинский МИД потребовал от Минска «прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в республике систем огня». В Киеве заявили, что если произойдет нарушение границы, то Украина будет считать «скопления войск, военные объекты и пути снабжения» в Белоруссии «законной целью».