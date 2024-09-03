Трамп заявил, что у него есть план по Украине

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью на подкасте Лекса Фридмана, что у него есть план по достижению мира на Украине, но детали раскрыть отказался.
«У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю», — отметил он.
При этом Трамп пояснил, что не может раскрыть суть этих планов, ведь тогда они потеряют эффект неожиданности и успеха достичь не получится.
Экс-глава американского государства уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.