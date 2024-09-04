В Раде заявили о возможном увольнении главы МИД Украины Кулебы

На самом деле перестановки в украинском правительстве не являются действительно «большой перезагрузкой», пишет в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, офис президента часто занимается тем, что ~по кругу переставляет одних и тех же людей~. Так, Стефанишина возглавит вместо Малюськи минюст и продолжит вести евроинтеграцию, фактически не потеряв место в правительстве (эту информацию подтверждает еще один нардеп Алексей Гончаренко). Железняк добавляет, что своего поста действительно может лишиться министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.