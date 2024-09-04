Зеленский: ВСУ будут удерживать захваченные земли Курской области

Несмотря на успехи Украины в Курской области, она продолжает терять позиции на востоке страны, где ВС РФ приближаются к взятию ключевого логистического узла Покровск и соседнего Торецка в Донецкой области. По словам Зеленского, одной из целей вторжения было заставить Москву отвести часть войск с этого направления. Однако в начале недели Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются в Донбассе быстрее, чем когда-либо за долгое время.