МИД Абхазии сообщил о прекращении Россией соцвыплат врачам и учителям

Журналисты спросили главу МИДа, является ли протокол подлинным, на что он ответил: «По нашим каналам мы ничего не получали. Документ, который не пришел официально, мы не можем его определить как подлинный». В пресс-службе Бжании несколько дней назад опровергли данные о планах добиваться лишения оппозиционеров гражданства России и заявили, что президент Абхазии «не брал на себя обязательств по предоставлению какой-либо информации».