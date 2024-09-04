Дмитрий Демешин проверил Амурский утес после реконструкции

— В нашем визит-центре жители и гости Хабаровска могут познакомиться с историей региона, его достопримечательностями, узнать о различных событиях, турах и маршрутах, а также записаться на экскурсию. Центр оборудован зоной для туроператоров, сувенирной лавкой с продукцией с символикой края и товарами местных производителей, здесь работает кафетерий. Также имеются помещения для проведения презентаций, лекций и мастер-классов. Их вместимость небольшая — до 30 человек, зато можно создать камерную атмосферу. Эти помещения будем сдавать в аренду для проведения мероприятий, а вырученные средства направим на уставную деятельность краевого туристского информационного центра, — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.