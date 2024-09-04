Дмитрий Демешин проверил Амурский утес после реконструкции

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин осмотрел новый визит-центр, расположенный в отреставрированном здании на Амурском утесе. Напомним, что этот памятник культуры краевого значения был торжественно открыт после масштабной реконструкции 1 сентября. По указанию главы региона ремонт завершили к началу нового учебного года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Одно из первых поручений Дмитрия Демешина, как руководителя региона, касалось приведения в порядок Амурского утеса. Именно на вопиющего состояние этого здания обратили внимание врио губернатора жители. К 1 сентября работы были завершены. В здании после завершения работ расположился визит-центр. Такое решение приняли сами жители в ходе инициированного Дмитрием Демешиным опроса.
— Меня утес радует, получилось достойное место, и самое главное — для людей. Хорошо, что успели к 1 сентября. Это отличное место, которое теперь нужно наполнять содержанием. Ведь это наш край, и нам нужно его показывать! — отметил Дмитрий Демешин.
Здание на Амурском утесе возведено в годы Великой Отечественной войны. Последняя реконструкция проводилась в 1999 году. В 2019 году объект закрыли из-за аварийного состояния. Реставрация началась в этом году и обошлась примерно в 34 миллиона рублей.
Как подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров, в процессе реконструкции особое внимание уделили водоотведению. Вокруг здания установили дренажную сетку, обновили подземные коммуникации, выполнили гидроизоляцию на всей высоте конструкций. Также полностью отремонтировали внутренние помещения, фасад и смотровую площадку, благоустроили территорию.
— В нашем визит-центре жители и гости Хабаровска могут познакомиться с историей региона, его достопримечательностями, узнать о различных событиях, турах и маршрутах, а также записаться на экскурсию. Центр оборудован зоной для туроператоров, сувенирной лавкой с продукцией с символикой края и товарами местных производителей, здесь работает кафетерий. Также имеются помещения для проведения презентаций, лекций и мастер-классов. Их вместимость небольшая — до 30 человек, зато можно создать камерную атмосферу. Эти помещения будем сдавать в аренду для проведения мероприятий, а вырученные средства направим на уставную деятельность краевого туристского информационного центра, — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.
Осмотрев Амурский утес, Дмитрий Демешин поблагодарил работников подрядной организации, трудившихся на объекте. Также глава региона поручил установить вывеску, чтобы жители и гости города знали, что утес теперь открыт.
Напомним, что решение о создании визит-центра на Амурском утесе приняли с учетом мнения жителей региона. Для этого по указанию Дмитрия Демешина был проведен опрос, по результатам которого большинство проголосовало за туристический объект.
Демешина можно смело называть «губернатором результата». За короткий срок руководства регионом он уже смог продемонстрировать конкретные достижения и результаты. Один из них — рестоврация Амурского утеса и открытие в нем визит-центра. О дальнейшей судьбе здания врио губернатора поручил опросить самих жителей, и они поддержали его передачу под туристический объект.