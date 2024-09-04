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Алиханов посетил будущую площадку Федерального центра химии в Усолье-Сибирском

Глава Минпромторга приехал в Иркутскую области с рабочим визитом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минпромторга Антон Алиханов России приехал в Иркутскую область. Во время рабочего визита он посетил площадку «Усольехимпрома». Там планируют создать Федеральный центр химии. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сейчас на месте будущего центра устраняют накопленное негативное влияния на окружающую среду.

— У Иркутской области большие перспективы развития химической промышленности. Есть все возможности стать не просто местом производства, но и местом экспорта технологий и новой продукции, которая сейчас нигде в России не производится. Сегодня рассмотрели весь спектр проблемных вопросов, которые необходимо решить для дальнейшего развития площадки. Мы детально обсудили необходимые действия для корректировки инструментов поддержки проекта по линии — Минпромторга, — сказал Антон Алиханов.

Также глава Минпромторга отметил, что важно решить вопрос с обеспечением площадки газа. Он необходим для создания производств. А к 2030 году их планируются 17. На встрече поднимался вопрос и обеспечения работниками будущего центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре появился бюст генерал-полковника и руководителя Минюста Иркутской области. Его установили по инициативе работников прокуратуры.