Политолог ВШЭ: «Встреча Демешина с Путиным раскрыла смысл его назначения»

Риторика Демешина, отметил Баширов, отражает подход последовательного и системного руководителя, ориентированного на решение самых актуальных проблем региона. По мнению эксперта, он успешно синхронизирует свои действия с ключевыми вопросами, которые требуют незамедлительного внимания. Среди них — отчуждение между местной властью и жителями, недостаточная открытость власти, запущенное состояние здравоохранения, отток молодежи, плохое состояние дорог и долгострои.