Политолог ВШЭ: «Встреча Демешина с Путиным раскрыла смысл его назначения»

Встреча врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с Президентом РФ Владимиром Путиным окончательно пролила свет на мотивацию последнего при выборе нового главы региона. Такое заявление сделал профессор Высшей школы экономики, политический эксперт Марат Баширов в авторском Telegram-канале «Политджойстик».
Риторика Демешина, отметил Баширов, отражает подход последовательного и системного руководителя, ориентированного на решение самых актуальных проблем региона. По мнению эксперта, он успешно синхронизирует свои действия с ключевыми вопросами, которые требуют незамедлительного внимания. Среди них — отчуждение между местной властью и жителями, недостаточная открытость власти, запущенное состояние здравоохранения, отток молодежи, плохое состояние дорог и долгострои.
«Встреча показала, что Демешин глубоко погружен в проблематику и имеет конкретные варианты решений. Всё это находит явную поддержку Президента Путина».
Профессор добавил, что врио губернатора избегает абстрактных концептов и предпочитает конкретные планы и программы, которые подкреплены профессиональными экономическими расчетами и поддержаны экспертным сообществом. Именно такой подход к решению проблем региона и стал ключевым фактором при выборе Путиным нового главы Хабаровского края, заключил эксперт.