Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с воды осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он (Путин — ред.) отправится смотреть новый участок для новой верфи, которую… (создает — ред.) наша Объединенная судостроительная корпорация. Это будет верфь для гражданских судов, либо заводов и так далее», — сказал Песков, добавив, что планируемый участок президент РФ посмотрит сегодня с воды.
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.