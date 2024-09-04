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Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье

Песков: Путин с воды осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с воды осмотрит место для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он (Путин — ред.) отправится смотреть новый участок для новой верфи, которую… (создает — ред.) наша Объединенная судостроительная корпорация. Это будет верфь для гражданских судов, либо заводов и так далее», — сказал Песков, добавив, что планируемый участок президент РФ посмотрит сегодня с воды.

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.

Путин Владимир