Путин осмотрит место для строительства новой верфи в Приморье

«Он (Путин — ред.) отправится смотреть новый участок для новой верфи, которую… (создает — ред.) наша Объединенная судостроительная корпорация. Это будет верфь для гражданских судов, либо заводов и так далее», — сказал Песков, добавив, что планируемый участок президент РФ посмотрит сегодня с воды.