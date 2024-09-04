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Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии ТОФ

Песков: Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это будет бухта Улис… расскажут то, как они живут и как будут дальше развиваться их части», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.