Песков оценил динамику развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно», — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.