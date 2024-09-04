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Песков оценил динамику развития Дальнего Востока

Песков: Дальний Восток сохраняет динамику своего развития.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Дальний Восток сохраняет динамику своего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дальний Восток сохраняет динамику развития. Постоянно вводятся в строй новые предприятия, запускаются новые компании, новые заводы. И это отрадно», — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.

ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.