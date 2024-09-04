Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

«Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — сказал Песков журналистам.