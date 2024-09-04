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Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ

Песков: Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — сказал Песков журналистам.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.