Развитие «Большого Владивостока» обсудили на ВЭФ

Проект «Большого Владивостока» — это также семейный центр с аквапарком «Аквапарадайз», с инвестиционной составляющей 16,5 млрд рублей, современный специализированный рыбный порт с грузопотоком 230 тысяч тонн в год по рыбной продукции и 240 тысяч тонн в год по продукции в упаковках, вторая очередь центра обработки данных (ЦОД) «Кей-Пойнт» в ТОР «Приморье». Новая очередь ЦОДа удвоит емкость дата-центра, что позволит региональным предприятиям и организациям всех отраслей развивать свои IT-сервисы. Стоимость второй очереди оценивается в 1,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в I квартале 2025 года.