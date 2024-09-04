Развитие «Большого Владивостока» обсудили на ВЭФ

Будущее проекта «Большой Владивосток» обсудили на IX Восточном экономическом форуме (16+) в рамках форсайт-сессии 2030 в студии ВЭБ.РФ, сообщает ИА PrimaMedia.
«Поворот на Восток», который произошел по решению президента РФ, открыл и ещё откроет перед Приморьем массу перспектив: даст региону возможность получать дополнительные доходы, организовывать новые рабочие места и инвестировать в социальную сферу. Кроме того, он даст дополнительные таможенные платежи государству. За 2023 год рост этих платежей составил почти 30%. Если раньше это было порядка 800 млрд рублей, то сейчас уже 1 трлн 57 млрд.
Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в марте 2024 года. Он также заявил о полной поддержке региональным правительством проекта «Большой Владивосток» и подчеркнул важность сотрудничества с ВЭБ.РФ для его реализации.
В ходе форсайт-сессии 2030 на стенде ВЭБ.РФ заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко рассказал, что сегодня в регионе утверждены 6 мастер-планов ключевых городов — точек экономического развития.
«На самом деле, проект “Большой Владивосток” — это не только граница Владивостокского городского округа, это для нас еще и город-спутник, и город Артем, и город Большой Камень. Мы видим перспективы развития этих городов. Там сегодня реализуются проекты на десятки и сотни миллиардов рублей», — отметил Николай Стецко на форсайт-сессии 2030, организованной ВЭБом в рамках Восточного экономического форума.
В «Большом Владивостоке», площадь которого составит 1,4 тысяч га, появятся деловой центр со штаб-квартирами крупнейших компаний, спортивный и самый современный досуговый комплекс с ипподромом, всесезонная школа парусного спорта, парковая зона и новый порт с яхтенной мариной. В рамках проекта предполагается также строительство киберспортивной арены и обустройство самой длинной набережной в ДФО. Ожидается, что в год агломерацию будут посещать до 2 млн туристов.
Здесь также разместятся комфортные жилые комплексы, школы и детсады. Все объекты будущего морского фасада Дальнего Востока и витрины России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должны быть построены до 2036 года.
В состав «Большого Владивостока» войдет новый «умный» район приморской столицы на 300 тысяч жителей и ТОР «Приморье». Объем инвестиций составит 190 млрд рублей Планируется, что ТОР «Приморье» привлечет не менее 115 резидентов.
Проект «Большого Владивостока» — это также семейный центр с аквапарком «Аквапарадайз», с инвестиционной составляющей 16,5 млрд рублей, современный специализированный рыбный порт с грузопотоком 230 тысяч тонн в год по рыбной продукции и 240 тысяч тонн в год по продукции в упаковках, вторая очередь центра обработки данных (ЦОД) «Кей-Пойнт» в ТОР «Приморье». Новая очередь ЦОДа удвоит емкость дата-центра, что позволит региональным предприятиям и организациям всех отраслей развивать свои IT-сервисы. Стоимость второй очереди оценивается в 1,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в I квартале 2025 года.
«В рамках реализации проекта будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест. И это только среди резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Благодаря федеральной поддержке, налоговым льготам это будут высокооплачиваемые, высокопроизводительные рабочие места во всех отраслях экономики. Безусловно, это обрабатывающее производство, логистика, туризм и так далее», — рассказал генеральный директор АО «КРДВ» Николай Запрягаев на форсайт-сессии 2030, организованной ВЭБом в рамках ВЭФ.
Он также отметил, что доступное жильё в Приморье было и будет — благодаря льготным ипотекам и региональным программам.
«Развитие “Большого Владивостока” для нас больше, чем просто набор проектов. Мы с самого начала в партнерстве с Минвостокразвития России и правительством Приморского края, администрацией города участвовали в разработке ключевого документа развития — мастер-плана.
И сегодня, когда мы вступили в стадию его реализации, для нас особенно важно, что ключевой проекта мастер-плана — проект города-спутника как части Владивостокской агломерации — детально обсуждается на нашей площадке и получает свое развитие", — подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.