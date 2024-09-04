Радий Хабиров сообщил о достижениях в первичном звене здравоохранения в Башкирии.

Глава республики Радий Хабаров в своем телеграм-канале поделился достижениями в первичном звене здравоохранения региона. Он отметил, что команда республики все эти годы работает над задачей приблизить медицину к людям. Чтобы каждый житель Башкирии мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику.