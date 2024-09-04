Восемь кандидатов претендуют на пост нового мэра Троицка

Восемь кандидатов подали заявки на должность нового главы Троицка в Челябинской области. Информацию об этом опубликовали на сайте городского собрания депутатов.
Конкурс по отбору кандидатов пройдет 12 сентября. Стать градоначальником изъявили желание:
- предприниматель Григорий Сиваков;
- бизнесмен Иван Шарипов;
- юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский;
- депутат и директор троицкого ПАТП Альберт Гильманов;
- бизнесмен и бывший депутат Дмитрий Крашенинников;
- преподаватель Троицкого филиала ЧелГУ, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков;
- начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов;
- глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи Дмитрий Гатов.
«В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании», — уточняется в официальном сообщении.
Полномочия действующего мэра города Александра Виноградова истекают этой осенью. В данный момент он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.