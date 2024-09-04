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Восемь кандидатов претендуют на пост нового мэра Троицка

В настоящее время проводится проверка достоверности информации.

Источник: Аргументы и факты

Восемь кандидатов подали заявки на должность нового главы Троицка в Челябинской области. Информацию об этом опубликовали на сайте городского собрания депутатов.

Конкурс по отбору кандидатов пройдет 12 сентября. Стать градоначальником изъявили желание:

  • предприниматель Григорий Сиваков;
  • бизнесмен Иван Шарипов;
  • юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский;
  • депутат и директор троицкого ПАТП Альберт Гильманов;
  • бизнесмен и бывший депутат Дмитрий Крашенинников;
  • преподаватель Троицкого филиала ЧелГУ, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков;
  • начальник управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов;
  • глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи Дмитрий Гатов.

«В настоящее время технический секретарь конкурсной комиссии приступил к проведению проверки достоверности сведений о кандидатах в части достоверности информации о гражданстве и об образовании», — уточняется в официальном сообщении.

Полномочия действующего мэра города Александра Виноградова истекают этой осенью. В данный момент он находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.