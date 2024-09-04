Кремль заявил, что ордер МУС не помешает международным контактам Путина

В марте в состав судей МУС впервые вошел представитель Монголии, им стал Эрдэнэбалсурен Дамдин, обучавшийся в Иркутском государственном университете. Его полномочия завершатся в 2033 году. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух назвал его назначение признаком «растущей репутации и укрепления статуса Монголии на международной арене», и подчеркнул, что Эрдэнэбалсурен теперь ответственен за защиту международного права и международного уголовного правосудия от имени Монголии.