Без электронного голосования, но с сурдопереводчиками: Какими будут трехдневные выборы в Петербурге

Через два дня в городе стартуют выборы. Да не одни, а сразу несколько: горожане назовут фамилии губернатора, 1576 муниципальных депутатов и одного депутата Законодательного собрания по округу № 18.
1. КОГДА И ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?
Выборы пройдут в трехдневном формате. Голосование продлится с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Всего в Петербурге 1951 постоянный избирательный участок (УИК). Узнать номер, адрес и телефон своего участка можно на сайте центральной избирательной комиссии или на портале «Госуслуги». Кроме того, в Северной столице откроют 46 временных избирательных участков. Они будут расположены в крупных больницах, учреждениях закрытого типа, на Московском и Ладожском вокзалах, а также в СИЗО.
2. МОЖНО ЛИ ГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?
Да, такая возможность есть. Мобильная группа избирательной комиссии с переносной урной придет домой к пожилым, инвалидам или больным гражданам. Строгих критериев, кому положено надомное голосование нет, главное, чтобы причина была уважительная. Например, УИК не отказывают многодетным семьям. Подать заявку на домашнее голосование можно уже сейчас по телефону участковой комиссии либо в дни голосования.
Кстати, действует и система «Мобильный избиратель». Она позволяет голосовать не по прописке, а в командировке или возле работы, однако заявки на такое открепление уже не принимают. Успеть нужно было до 2 сентября.
А вот самый современный формат голосования, электронный, в Петербурге не доступен. Пока в других регионах экспериментируют с выборами через Интернет, в Северной столице отдают предпочтение традиционным бумажным бюллетеням.
3. КТО ПРОСЛЕДИТ ЗА ЧИСТОТОЙ ВЫБОРОВ?
Во-первых, избирательная система. В этот раз на 452 участках (почти на каждом четвертом в городе) будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, или КОИБ. Это умные урны, которые сразу считывают результат голосования и подсчитывают голоса. Если кому-то из наблюдателей что-то в электронном устройстве не понравится, тогда урну вскроют и голоса пересчитают вручную.
Во-вторых, в Петербурге традиционно выставляют наблюдателей от общественной палаты на каждый участок. Попасть в число наблюдателей мог любой желающий. Для этого нужно было заранее обратиться в палату и пройти обучение.
В-третьих, в дни голосования любой горожанин сможет следить за ходом выборов с помощью видеонаблюдения. Картинка с 1828 избирательных участков (всех, кроме расположенных в закрытых учреждениях) будет попадать в штаб общественного наблюдения в Невской ратуше. Любой по паспорту сможет прийти и проконтролировать ход выборов.
4. КАКИЕ УСЛОВИЯ СОЗДАДУТ ДЛЯ ОСОБЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Как сообщили «КП» в пресс-службе городской избирательной комиссии, на ста процентах избирательных участков будут размещены лупы семикратного увеличения и материалы с крупным шрифтом.
— На 64 избирательных участках разместят специальные трафареты для заполнения избирательного бюллетеня на выборах губернатора со шрифтом Брайля, а на 57 участках будут оказываться услуги сурдопереводчиков, — сообщили в горизбиркоме. — Администрациям районов направлены рекомендации по безбарьерной среде для голосования маломобильных избирателей. В дни голосования помощь будет оказывать тысяча волонтеров.
5. КТО КАНДИДАТЫ?
На пост губернатора Санкт-Петербурга претендуют четыре человека: Александр Беглов («Единая Россия»), Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин (Российская экологическая партия «Зеленые»), Сергей Малинкович («Коммунисты России»).
На дополнительные выборы депутата Заксобрания по округу № 18 выдвинулись пять кандидатов. Это Евгений Ененков от ЛДПР, Александр Малькевич — «Единая Россия», Александр Колос — «Справедливая Россия — патриоты — за правду», Александр Михайлов — КПРФ, Андрей Денисов — «Новые люди».
А на полторы тысячи мандатов в муниципальных советах претендует более трех тысяч кандидатов. Их точное число постоянно меняется, потому что здесь идет самая ожесточенная борьба. Кандидаты постоянно подают друг на друга в суд, снимают конкурентов с выборов, а те восстанавливаются.
СКАЗАНО!
Максим МЕЙКСИН, глава горизбиркома:
«Подготовка к выборам идет в плановом порядке. С 28 августа открылись постоянные избирательные комиссии. Закончилось обучение членов участковых избирательных комиссий. Кроме того, завершен монтаж оборудования для видеонаблюдения на избирательных участках. Проходит комплексное функциональное тестирование камер в помещениях для голосования».
КСТАТИ.
В Петербурге будет два участка, носящих имя героев СВО — такое решение было принято на заседании горизбиркома. Первым таким участком стал № 1592. Он носит имя Григория Чубко, ранее возглавлявшего участковую избирательную комиссию с тем же номером, который отправился на фронт добровольцем и погиб в марте 2023 года.
Вторым таким участком стал № 1326 в Московском районе. Ему присвоили имя зампредседателя территориальной избирательной комиссии № 48 Петра Шмелева, участвовавшего в СВО. Мужчина погиб в июне этого года.