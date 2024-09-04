Без электронного голосования, но с сурдопереводчиками: Какими будут трехдневные выборы в Петербурге

Выборы пройдут в трехдневном формате. Голосование продлится с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Всего в Петербурге 1951 постоянный избирательный участок (УИК). Узнать номер, адрес и телефон своего участка можно на сайте центральной избирательной комиссии или на портале «Госуслуги». Кроме того, в Северной столице откроют 46 временных избирательных участков. Они будут расположены в крупных больницах, учреждениях закрытого типа, на Московском и Ладожском вокзалах, а также в СИЗО.