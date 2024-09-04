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Делегация Иркутской области работает на IX Восточном экономическом форуме

Во время форума правительство региона планирует заключить ряд соглашений.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Иркутской области вместе с губернатором Игорем Кобзевым работает на IX Восточном экономическом форуме. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на форуме планируется заключение ряда важных соглашений и проведение деловых встреч.

— Восточный экономический форум — это в первую очередь площадка для обмена мнениями, видениями, это возможность «сверить часы» с соседними регионами, которые тоже очень динамично развиваются. Как и всегда, у Иркутской области насыщенная программа: планируется участие в тематических площадках по развитию энергетики, готовится ряд соглашений и встреч, а том числе с партнерами из-за рубежа, — отметил Игорь Кобзев.

Соглашения, которые планируют заключить на форуме, коснутся сфер поддержки бизнеса, создания инфраструктуры для беспилотников, взаимодействие систем здравоохранения и телекоммуникации, а также банковского сектора.