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Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел с катера участок для новой верфи во Владивостоке, где будут строиться суда для коммерческого флота.

Источник: © РИА Новости

Глава государства поднялся на борт катера на причале острова Русский. Его сопровождали и давали пояснения вице-премьер Денис Мантуров, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Важен также доступ к трудовым ресурсам Владивостока, возможность развития необходимой жилой инфраструктуры для работников», — добавил пресс-секретарь.

Он напомнил, что сейчас в городе Большой Камень уже работает верфь по крупнотоннажному судостроению. Наличие второго мощного предприятия позволит ускоренными темпами заместить иностранные суда в торговом флоте и обеспечить экономический суверенитет России в сфере морской торговли, заключил Песков.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Путин Владимир