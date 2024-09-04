Путин осмотрел участок для новой верфи на Дальнем Востоке

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, банк ВТБ и ОСК прорабатывают сооружение на Дальнем Востоке верфи, специализирующейся на морском торговом флоте, а именно на строительстве балкеров, танкеров и контейнеровозов. Предполагается разместить площадку во владивостокской бухте Промежуточная. Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор этого места, Песков назвал климатические условия, позволяющие максимально расширить производственный период, близость к развитым торговым путям и инфраструктуре, а также возможность промышленной кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.