Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку Украины

Минобороны России 26 августа сообщило о массированном ударе по энергетическим объектам на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Зеленский назвал эту атаку одной из самых масштабных за все время конфликта. По словам Гросси, удары «вызвали серьезные перебои в электроснабжении» и привели к временной остановке блоков на Ровенской и Южно-Украинской АЭС, один из которых до сих пор не вернулся к полной эксплуатации.