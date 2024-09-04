В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывы. Военная операция на Украине, день 924-й

Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью и по одному над Курской областью и над акваторией Черного моря, также уничтожены четыре безэкипажных катера. В украинских Львове и Кривом Роге произошла серия взрывов. Дмитрий Песков считает, что Украина продолжит удары вглубь России. Перестановки в украинском правительстве, по мнению Пескова, не повлияют на переговоры. «Газета.Ru» ведет хронику событий.