В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывы. Военная операция на Украине, день 924-й

08:56 Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сказала ТАСС, что обстановка в Энергодаре и на ЗАЭС напряженная, интенсивность обстрелов со стороны ВСУ высокая.
08:52 В городе Очаков Николаевской области готовят украинский десант для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе, утверждает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
08:46 Песков считает, что перестановки в кабмине лидера Украины Владимира Зеленского никак не повлияют на переговорный процесс:
«Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса. Да и в последние дни вы видите, какая у нас повестка дня напряженная».
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08:38 Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что во Львове и Ровно произошли взрывы. «Страна.ua» написала и взрывах в Кривом Роге. Ранее говорили о взрывах в Сумах и Киеве.
08:34 Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сказал РИА Новости, что объявил награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, позволившего себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес России и ее международных партнеров. По его словам, камера для чиновника уже готова.
08:29 Удары американским оружием по российской территории уже наносятся, Украина будет продолжать это делать и вглубь территории России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков:
«Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной».
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08:17 ❗️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО сбили два Украинских беспилотника над Белгородской областью, один над Курской и один над акваторией Черного моря. Кроме этого, силы Черноморского Флота уничтожили четыре безэкипажных катера.
08:13 Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что битва в Курской области стает решающим боем СВО. По его мнению, военные действия могут завершиться уже в этом году, об этом военнослужащий рассказал ТАСС.
08:07 Воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях Украины.
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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 924-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.