Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе. В Еврокомиссии заявили, что потери энергомощностей Украины составили 9 ГВт, что эквивалентно половине необходимой для зимы электроэнергии. По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, у властей есть планы по восстановлению объектов, но предстоящая зима станет, «вероятно, самой тяжелой в истории страны». В украинском Национальном банке ожидают, что в этом году страну покинут еще 400 тыс. человек из-за постоянных отключений света и обстрелов энергетической инфраструктуры.