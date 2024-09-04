Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина

«Мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу. <…> Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы Устава ООН», — сказал Миллер. Он добавил, что в США понимают положение, в котором находится Монголия, «зажатая между двумя гораздо более крупными соседями», но считают важным, чтобы власти страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире.