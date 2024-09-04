Владислав Логинов на ВЭФ рассказал о создании в Красноярске комфортной среды

Участникам дискуссии Владислав Логинов представил опыт Красноярска в создании комфортной среды.
В ходе своего выступления мэр отметил, что наш город был одной из пилотных площадок федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По ней с 2017 года в Красноярске благоустроили около 90 скверов и набережных, а также почти 700 дворов. Кроме того, ежегодно реализуются инициативные проекты, жители озеленяют и преображают свои дворы, участвуя в конкурсах «Самый благоустроенный район» и «Лучшая концепция озеленения территории».
Мэр также отметил, что важным направлением стало событийное наполнение пространств в совете с жителями. Так, уже второй год подряд в городе реализуются проекты «ЯРкие Берега» на благоустроенных набережных и «Фабрика народных инициатив» во дворах.
«Социальный эффект зависит не от количества лавочек и квадратных метров брусчатки, а от того, как муниципалитет смог обеспечить участие людей в реализации проектов комфортной среды, — сказал Владислав Логинов. — Жители через события создают атмосферу пространств, объединяются. Почти четверть миллиона человек за лето приняли участие в мероприятиях на наших набережных. В этом году мы провели там состязания на Кубок по киберспорту, участие принимали тысячи игроков из других городов. Взаимодействие, диалог, единение — это те ценные и необходимые результаты, которых мы смогли достичь благодаря поддержке на федеральном уровне и нашим совместным усилиям с горожанами».