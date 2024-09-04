Владислав Логинов на ВЭФ рассказал о создании в Красноярске комфортной среды

«Социальный эффект зависит не от количества лавочек и квадратных метров брусчатки, а от того, как муниципалитет смог обеспечить участие людей в реализации проектов комфортной среды, — сказал Владислав Логинов. — Жители через события создают атмосферу пространств, объединяются. Почти четверть миллиона человек за лето приняли участие в мероприятиях на наших набережных. В этом году мы провели там состязания на Кубок по киберспорту, участие принимали тысячи игроков из других городов. Взаимодействие, диалог, единение — это те ценные и необходимые результаты, которых мы смогли достичь благодаря поддержке на федеральном уровне и нашим совместным усилиям с горожанами».