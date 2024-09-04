Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, также удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.