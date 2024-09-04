ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке, где осмотрит корвет «Резкий».
«Резкий» — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, построенных на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Корабль был заложен в Комсомольске-на-Амуре первого июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.
Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, также удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
«Резкий» вооружен противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийской установкой АК-190, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками. Регулярно участвует в учениях флота с применением вооружения.