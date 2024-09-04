В Новосибирске предлагают ужесточить миграционную политику

В Новосибирске выступили с инициативой ограничить количество иностранных граждан, работающих в России. Заместитель председателя Новосибирского реготделения партии СРЗП Сергей Шилов считает необходимым выдворить всех нелегальных мигрантов и нарушителей миграционного законодательства, сообщает издание «Сиб.фм».
По мнению Шилова, образование этнических анклавов стало возможным из-за недостаточного контроля со стороны властей. Он подчеркнул, что у органов власти есть все полномочия для проведения регулярных проверок соблюдения миграционного законодательства, однако необходима политическая воля для их реализации.
Партия СРЗП предлагает ввести систему «трудовой миграции», при которой иностранные граждане будут привлекаться к работе на заранее оговоренный срок и на конкретный объект, без права привозить семьи. Кроме того, предлагается ввести квоты на количество иностранных рабочих.
Сергей Шилов связал новую волну нелегальной миграции с ужесточением миграционного законодательства на федеральном уровне, которое, по его мнению, стимулирует мигрантов к более активному поиску лазеек в системе..
Однако, партия СРЗП считает, что ослаблять напор в борьбе с нелегальной миграцией нельзя. По мнению представителей партии, ситуация в миграционной сфере по-прежнему угрожает национальной безопасности России.