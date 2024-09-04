В Новосибирске предлагают ужесточить миграционную политику

По мнению Шилова, образование этнических анклавов стало возможным из-за недостаточного контроля со стороны властей. Он подчеркнул, что у органов власти есть все полномочия для проведения регулярных проверок соблюдения миграционного законодательства, однако необходима политическая воля для их реализации.