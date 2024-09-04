Польша подняла в воздух самолеты из-за «напряженной ночи» на Украине

Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в X.
«Это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации России <…> на западной территории Украины», — говорится в сообщении.
Военные предупредили, что на юго-востоке Польши может наблюдаться «повышенный уровень шума, связанный с началом работы польской и союзной авиации».
В ночь на 4 сентября в Киеве, Сумах, Львове и Кривом Роге были слышны взрывы. На окраине столицы и в Киевской области работали силы ПВО. Кроме того, около 5:00 во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.