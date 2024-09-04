Удары по украинской энергоструктуре и ядерная доктрина. О чем Песков рассказал журналистам

Удары по России американским оружием уже наносятся, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории страны: «Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать».