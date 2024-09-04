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Удары по украинской энергоструктуре и ядерная доктрина. О чем Песков рассказал журналистам

Решение о целесообразности ударов по украинским энергообъектам в зимний период будут принимать военные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли наноситься урон энергетике Украины в зимний период в качестве ответа на атаку на Курскую область. Он отметил, что деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения российской ядерной доктрины.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.

Об ударах по украинской энергоструктуре.

Решение о целесообразности ударов по энергообъектам Украины в зимний период будут принимать военные: «Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных, они будут принимать решения».

Энергообъекты «имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу» Украины: «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения СВО».

Об ударах американским оружием.

Удары по России американским оружием уже наносятся, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории страны: «Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать».

О ядерной доктрине.

Деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения российской ядерной доктрины: «Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада».

Россия должна учесть деструктивные действия Запада и «обеспечить свои национальные интересы, застраховаться от всех возникающих рисков и обеспечить надежное, безопасное будущее для следующих поколений».

США «оказывают давление на европейские страны, чтобы вынудить европейцев тратить больше денег, большую долю своего ВВП на военные цели».

О ВЭФ.

Кремль ожидает «весьма содержательное» выступление президента России Владимира Путина и плодотворные дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Модератором пленарки будет телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова.

О расширении БРИКС.

Предел расширения БРИКС существует, объединению предстоит определиться по количеству партнеров.

Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС: «Вместе с нашими коллегами по БРИКС будем обсуждать этот вопрос».

Об ордере МУС.

Ордер Международного уголовного суда (МУС) не способен ограничить контакты Путина с заинтересованными в них странами: «Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС».

Об «охоте на ведьм» в США.

Практика преследования инакомыслящих в США является «охотой на ведьм», одним из таких событий стали обыски у политолога Дмитрия Саймса.

О перестановках в украинском кабмине.

Очередные перестановки в украинском кабмине «никак не повлияют» на переговорный процесс.

О «Силе Сибири — 2».

Заключение контрактов на поставки газа по «Силе Сибири — 2» — проектируемому газопроводу из России через Монголию в Китай — не пытаются привязать к какой-то дате: «Как только переговоры будут завершены, будет достигнут результат».

Песков Дмитрий
Путин Владимир