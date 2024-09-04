Удары по украинской энергоструктуре и ядерная доктрина. О чем Песков рассказал журналистам

ТАСС собрал основные заявления представителя Кремля.
Об ударах по украинской энергоструктуре.
Решение о целесообразности ударов по энергообъектам Украины в зимний период будут принимать военные: «Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных, они будут принимать решения».
Энергообъекты «имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу» Украины: «Соответственно, наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения СВО».
Об ударах американским оружием.
Удары по России американским оружием уже наносятся, украинская сторона будет пытаться это делать и вглубь территории страны: «Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать».
О ядерной доктрине.
Деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения российской ядерной доктрины: «Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и требует, собственно, то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада».
Россия должна учесть деструктивные действия Запада и «обеспечить свои национальные интересы, застраховаться от всех возникающих рисков и обеспечить надежное, безопасное будущее для следующих поколений».
США «оказывают давление на европейские страны, чтобы вынудить европейцев тратить больше денег, большую долю своего ВВП на военные цели».
О ВЭФ.
Кремль ожидает «весьма содержательное» выступление президента России Владимира Путина и плодотворные дискуссии на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Модератором пленарки будет телеведущая канала «Россия-24» Александра Суворова.
О расширении БРИКС.
Предел расширения БРИКС существует, объединению предстоит определиться по количеству партнеров.
Россия поддерживает заинтересованность Малайзии в присоединении к БРИКС: «Вместе с нашими коллегами по БРИКС будем обсуждать этот вопрос».
Об ордере МУС.
Ордер Международного уголовного суда (МУС) не способен ограничить контакты Путина с заинтересованными в них странами: «Глобальное большинство имеет гораздо более широкое видение перспектив международного сотрудничества, нежели шоры, заданные МУС».
Об «охоте на ведьм» в США.
Практика преследования инакомыслящих в США является «охотой на ведьм», одним из таких событий стали обыски у политолога Дмитрия Саймса.
О перестановках в украинском кабмине.
Очередные перестановки в украинском кабмине «никак не повлияют» на переговорный процесс.
О «Силе Сибири — 2».
Заключение контрактов на поставки газа по «Силе Сибири — 2» — проектируемому газопроводу из России через Монголию в Китай — не пытаются привязать к какой-то дате: «Как только переговоры будут завершены, будет достигнут результат».