Алаудинов назвал решающим бой в Курской области

«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю специальной военной операции», — отметил Алаудинов. Он убежден, что Россия выйдет из нее победителем.