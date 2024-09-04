Алаудинов назвал решающим бой в Курской области

По его мнению, представители военного управления «дружно» пытаются просчитать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются сделать, за счет чего получится окончательно «завершить эпопею с украинскими формированиями, нанеся еще один удар».
«Я в начале этого года говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю специальной военной операции», — отметил Алаудинов. Он убежден, что Россия выйдет из нее победителем.
По словам командира спецназа, «ставки с каждым днем растут», потому что российская армия потеряла «энное количество своих бойцов» для победы. «Понятное дело, что, понеся такие потери, уже никто не собирается останавливаться и отдавать им эти территории», — уточнил он.
Алаудинов находится в зоне боев в Курской области, которые начались 6 августа. 3 сентября он отчитался, что российские военные за сутки уничтожили боевую бронированную машину Stryker, реактивную систему залпового огня RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», а также два пункта управления дронами — в общей сложности более десяти единиц техники.
В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, с 10 августа введен режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.