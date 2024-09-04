Кремль счел, что Украине разрешат бить в глубь России

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары в глубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал Песков и добавил, что «фундаментально ничего не изменится» (цитата по ТАСС).