Джонсон ответил российским пранкерам

Он счел, что Запад уже является стороной конфликта. «Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко», — подчеркнул Джонсон.