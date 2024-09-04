Джонсон ответил российским пранкерам

«Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом», — сказал Джонсон пранкерам. Видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Бывший британский премьер добавил, что считает переговоры Москвы и Киева возможными, но в случае «поражения России».
«Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам», — подчеркнул Джонсон.
Он счел, что Запад уже является стороной конфликта. «Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко», — подчеркнул Джонсон.