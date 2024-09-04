Два новых соглашения подписала Иркутская область на ВЭФ-2024

Иркутская область подписала два новых соглашения на Восточном экономическом форуме. Первый документ подписали руководство крупного ипотечного банка и генеральный директор Корпорации развития Иркутской области в присутствии губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Меморандум предусматривает привлечение инвестиций в экономику Иркутской области, банковское сопровождение в рамках реализации социальных, инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также развитие банковской инфраструктуры и технологий в регионе», — прокомментировали АиФ-Иркутск в правительстве.
Также до конца 2024 года в Иркутске откроется новое отделение банка. На сегодня банк занимает 40% рынка проектного финансирования жилищного строительства Иркутской области. С застройщиками подписаны кредитные соглашения на 36 миллиарда рублей.
Еще одно соглашение о сотрудничестве подписали с компанией, которая занимается экспертизой промышленной безопасности, разработкой разрешительных документов на поставляемое технологическое оборудование и исследовательскими испытаниями продукции.
Власти региона отметили, что подписанные соглашения укрепят экономический и промышленный потенциал Иркутской области и привлекут инвестиции.