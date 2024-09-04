Два новых соглашения подписала Иркутская область на ВЭФ-2024

Иркутская область подписала два новых соглашения на Восточном экономическом форуме. Первый документ подписали руководство крупного ипотечного банка и генеральный директор Корпорации развития Иркутской области в присутствии губернатора региона Игоря Кобзева. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.