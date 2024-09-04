В Самарской области вручили награды деятелям культуры и искусства

— Опираясь на ваше мнение, на ваш опыт, на ваше знание, мы хотим понять, что еще нужно делать для того, чтобы сфера культуры и искусства становилась более обширной и значимой для всех талантливых ребят, для всех талантливых граждан, чтобы была возможность развиваться, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.