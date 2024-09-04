В Самарской области вручили награды деятелям культуры и искусства

В правительстве Самарской области 3 сентября 2024 года состоялась торжественная церемония вручения Губернских премий в области культуры и искусства. Награды присуждаются с 2023 года за достижения в области театра и музыкального творчества, архитектуры и народных промыслов. В 2024 году их получили 20 лауреатов из разных муниципальных образований — артисты, режиссеры, руководители и педагоги дополнительного образования.
После церемонии врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и деятели культуры, которых он поздравил, обсудили программу развития региона, частью которой станет большая программа «Культурные люди».
— Опираясь на ваше мнение, на ваш опыт, на ваше знание, мы хотим понять, что еще нужно делать для того, чтобы сфера культуры и искусства становилась более обширной и значимой для всех талантливых ребят, для всех талантливых граждан, чтобы была возможность развиваться, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Врио министра культуры Ирина Калягина отметила, что наряду с инфраструктурными решениями важно наполнять отрасль новым содержанием, новыми подходами. Она предложила создать в учреждениях культуры специальные места, где можно было бы заниматься разными видами творчества. Например, филармонии в детских школах искусств, которые позволят ребятам совместно с педагогами организовывать концертные программы. Кроме того, врио министра обратила внимание на дальнейшее развитие проекта по созданию модельных библиотек.
При обсуждении использования Пушкинской карты Ирина Калягина предложила организовать специальные программы, позволяющие привозить детей в самарские театры и учреждения культуры из отдаленных муниципалитетов.
Руководитель Самарского академического театра драмы имени Максима Горького Сергей Филиппов отметил опыт региона в проведении спектаклей только по Пушкинской карте — для просмотра представления в Самару привозили специально организованную группу школьников из Красного Яра. По мнению Сергея Филиппова, поддержка направления в организации транспортной доступности в крупные города будет серьезным вкладом в развитие культуры и привлечение молодежи в сферу.
Прозвучала инициатива о выездных представлениях мобильных театральных групп в муниципальных образованиях, и эту идею поддержал врио губернатора. Глава региона согласился с тем, что потенциал карты не раскрыт в полной мере, и определяющим в этом вопросе является логистика.
Худрук Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов предложил открыть филиал САТОБа в Тольятти. Вячеслав Федорищев назвал эту идею правильной, заметив, что главное — найти реалистичный путь реализации.
Главный режиссер Драматического театра «Колесо» им. народного артиста России Глеба Дроздова в Тольятти Вадим Романов предложил выделить дополнительную региональную субсидию в сфере культуры.
— Программа «Культурные люди» должна и будет отвечать на вопросы, что мы должны еще сделать для развития. Поэтому, начиная со следующего года, такую субсидию сделаем, — пояснил Вячеслав Федорищев, заметив, что, по сути, это будет некий конкурс между театрами по отдельным направлениям.
Директор Самарского хореографического училища Вероника Блюдина считает, что в регионе необходимо формировать культурно-образовательный кластер. По ее мнению, это позволит талантливым молодым людям не уезжать в столицу, чтобы участвовать в создании интересных современных постановок, а наоборот, привозить специалистов в Самарскую область для совместных проектов.
Во время встречи были также подняты вопросы поддержки сельских учреждений, инициатив в креативной индустрии, создания цикла передач, посвященных культуре, и многие другие.
— Мы уже начали системно дофинансировать муниципальные образования. Сферу культуры мы отдельно не оставим, поэтому здесь будут и точечные проекты, субсидии, новые гранты по тем или иным направлениям, — отметил врио губернатора.
Завершая встречу, Вячеслав Федорищев поблагодарил ее участников пожелал им и их коллегам продолжать творческую деятельность. Он пообещал, что власти со своей стороны их начинания будут всячески поддерживать.