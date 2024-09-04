Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.
«Мы должны помочь им снести Керченский (Крымский — ред.) мост, дать им средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — заявил бывший глава британского правительства.
Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.
«Нам следует передать им ракеты ATACAMS и дать им (киевскому режиму — ред.) право на использование этого оружия, убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы им говорим, что они не могут атаковать российские силы внутри России».
Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.