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Борис Джонсон призвал уничтожить Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал помочь Украине уничтожить Крымский мост и дать киевскому режиму вооружение, чтобы «поставить Крым под угрозу». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Источник: РИА "Новости"

Пранкеры вели разговор от имени французского экономиста-глобалиста, политика и банкира Жака Аттали. Видео опубликовано в их Telegram-канале.

«Мы должны помочь им снести Керченский (Крымский — ред.) мост, дать им средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — заявил бывший глава британского правительства.

Кроме того, Джонсон призвал дать Киеву право наносить удары натовским оружием вглубь российской территории.

«Нам следует передать им ракеты ATACAMS и дать им (киевскому режиму — ред.) право на использование этого оружия, убрать ограничения на дальность использования. Это безумие, когда мы им говорим, что они не могут атаковать российские силы внутри России».

заявил он

Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 годы. Является одним из самых ярых сторонников поддержки киевского режима и эскалации в отношениях с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления политиков о якобы праве Киева наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму.