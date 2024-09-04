Главой МЧС России по Самарской области назначен Сергей Аникин

Сергей Аникин родился в Ульяновске 10 октября 1979 г. Учился в Ульяновском высшем военном училище связи. В 2007 г. окончил Ульяновский государственный педагогический университет, в 2016 г. — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Трудился на разных должностях в МЧС. Исполнять обязанности первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области стал в 2019 году.