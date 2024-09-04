Главой МЧС России по Самарской области назначен Сергей Аникин

«Ранее Аникин занимал должность первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области», — сообщили в ведомстве.
Сергей Аникин родился в Ульяновске 10 октября 1979 г. Учился в Ульяновском высшем военном училище связи. В 2007 г. окончил Ульяновский государственный педагогический университет, в 2016 г. — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». Трудился на разных должностях в МЧС. Исполнять обязанности первого замначальника ГУ МЧС России по Ульяновской области стал в 2019 году.
Бывшего главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко обвинили в получении взяток. Напомним, по версии следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности. Вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник — руководители группы компаний «Витязь», специализирующейся на пожарной безопасности.
По предварительной версии, между ГУ МЧС в лице Бойко и союзом «Противопожарных региональных обществ», входящих в ГК «Витязь», был договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть.
Бойко и его предполагаемых подельников этапировали в Москву. 19 декабря 2023 г. Басманный суд Москвы отправил под арест и Бойко, и Гущина, и Тютюнник. Меру пресечения несколько раз продлевали. Бойко дал признательные показания.