Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют до конца 2027 года

— Если ранее зимой ежемесячно плата за электроотопление составляла более 10 тысяч рублей, то после перехода на газ она снизится почти в три раза, а летом вообще будут копейки, — рассказал глава семьи Александр. Его супруга Варвара и вовсе заявила, что раньше зиму не любила, а теперь с газом ее отношение к этому времени года поменялось.